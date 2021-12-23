Более тысячи детей с СМА получат помощь от "Круга добра"

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Фонд "Круг добра" закупит препараты "Спинраза", "Эврисди" и "Золгенсма" для 1 085 детей со спинальной мышечной атрофией. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минздрав РФ.

"Для 22 из них за счет средств фонда "Круг добра" закуплен самый дорогой препарат в мире – "Золгенсма", из них 20 детей его уже получили", – говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что в каждом регионе есть ответственный сотрудник органа управления здравоохранением. По его заявке экспертный совет фонда оперативно решает вопрос включения детей в программы лекарственного обеспечения.

Ранее сообщалось, что Минздрав РФ зарегистрировал препарат для лечения спинальной мышечной атрофии "Золгенсма". Он был включен в Книгу рекордов Гиннесса как самое дорогое лекарство в мире. Стоимость одного укола составляет около 160 миллионов рублей.

До этого правительство РФ включило препарат "Спинраза" от спинальной мышечной атрофии в перечень жизненно необходимых лекарств на 2021 год. Стоимость одной инъекции составляет 125 тысяч долларов. Препарат вводят на протяжении всей жизни в качестве терапии.

