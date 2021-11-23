Более 90% сдающих экспресс-тест на COVID-19 в Москве заполняют заявку на процедуру онлайн

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков
Более 90% москвичей, которые сдают экспресс-тест на COVID-19, заполняют заявку на проведение процедуры в электронном виде, рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Она напомнила, что с 15 ноября заявку можно заполнить на сайте и в мобильном приложении "ЕМИАС.ИНФО".
"Всего за неделю сервис завоевал доверие москвичей – 92% сдающих экспресс-тест на COVID-19 предпочитают заполнить заявку онлайн, а не на бумаге. И это неудивительно – сервис удобен и значительно экономит время. За неделю москвичи подали онлайн-заявку более 40 тысяч раз и сэкономили суммарно более трех тысяч часов", – рассказала Ракова.
При заполнении заявки необходимо указать ФИО, данные документа, удостоверяющего личность, или номер полиса СНИЛС или ОМС, дату рождения, пол, номер телефона и адрес проживания. Затем пользователь получает специальный QR-код, который нужно показать администратору в пункте проведения экспресс-тестирования.
Ранее Ракова рассказала, что открытие новых пунктов экспресс-тестирования на COVID-19 в общественных местах Москвы позволило вдвое увеличить объемы проведения анализов. В общей сложности экспресс-тесты прошли порядка 200 тысяч жителей столицы. У 5% из них в дальнейшем подтвердилась коронавирусная инфекция.
В столице на сегодняшний день работает 71 пункт экспресс-тестирования. Сдать анализы бесплатно могут все желающие. Дети могут сдать экспресс-тест только в присутствии родителей.
Москвичам, не сдавшим тест на COVID-19 после поездок, выписали штрафы на 25 млн руб
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: