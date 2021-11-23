Более 90% сдающих экспресс-тест на COVID-19 в Москве заполняют заявку на процедуру онлайн

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Более 90% москвичей, которые сдают экспресс-тест на COVID-19, заполняют заявку на проведение процедуры в электронном виде, рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она напомнила, что с 15 ноября заявку можно заполнить на сайте и в мобильном приложении "ЕМИАС.ИНФО".

"Всего за неделю сервис завоевал доверие москвичей – 92% сдающих экспресс-тест на COVID-19 предпочитают заполнить заявку онлайн, а не на бумаге. И это неудивительно – сервис удобен и значительно экономит время. За неделю москвичи подали онлайн-заявку более 40 тысяч раз и сэкономили суммарно более трех тысяч часов", – рассказала Ракова.

При заполнении заявки необходимо указать ФИО, данные документа, удостоверяющего личность, или номер полиса СНИЛС или ОМС, дату рождения, пол, номер телефона и адрес проживания. Затем пользователь получает специальный QR-код, который нужно показать администратору в пункте проведения экспресс-тестирования.

Ранее Ракова рассказала, что открытие новых пунктов экспресс-тестирования на COVID-19 в общественных местах Москвы позволило вдвое увеличить объемы проведения анализов. В общей сложности экспресс-тесты прошли порядка 200 тысяч жителей столицы. У 5% из них в дальнейшем подтвердилась коронавирусная инфекция.

В столице на сегодняшний день работает 71 пункт экспресс-тестирования. Сдать анализы бесплатно могут все желающие. Дети могут сдать экспресс-тест только в присутствии родителей.

