Доктор Мясников рассказал, какие лекарства могут нанести вред сердцу

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Одними из наиболее вредных для сердца лекарств являются препараты для химиотерапии, обладающие прямым кардиотоксичным эффектом. Об этом в эфире телеканала "Россия-1" заявил врач и телеведущий Александр Мясников.

Он пояснил, что врачи назначают такие препараты, осознавая, что это нанесет вред сердцу. Поэтому пациентов сразу отправляют наблюдаться у кардиолога.

"Мы знаем: в 70 процентах эти побочные явления на сердце будут. <…> Но нам надо спасать жизнь", – пояснил медик.

Кроме того, по мнению Мясникова, навредить сердцу при неправильном приеме могут и нестероидные противовоспалительные препараты, такие как ибупрофен, диклофенак и индометацин. Опасность заключается еще и в том, что они свободно продаются в аптеках и часто люди назначают их себе сами, не консультируясь со специалистом.

"Поэтому сердечникам и пожилым людям этого давать нельзя", – предупредил Мясников.

К вредящим сердцу препаратам врач также отнес антибиотики, сосудосуживающие, мочегонные, слабительные препараты и бета-блокаторы.

Ранее Мясников предупредил об опасности передозировки кальцием. По словам Мясникова, при остеопорозе рекомендуется каждый день получать с пищей один грамм кальция и около 600 миллиграммов витамина D, который обеспечивает его усваивание. При этом чрезмерного употребления данных элементов следует избегать, поскольку могут возникнуть слабость, усталость и судороги.

