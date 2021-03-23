Ученые опровергли популярные мифы о коронавирусе и вакцинации

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Антибиотики и вирус герпеса не защищают от коронавируса, а вакцинация не приводит к аутизму у детей. В беседе с RT ученые опровергли наиболее популярные мифы о коронавирусе и вакцинации.

Молекулярный биолог, ведущий научный сотрудник МГУ имени М. В. Ломоносова Максим Скулачев рассказал, что антибиотики направлены против бактерий, справиться с вирусом они не могут.

Он также опроверг утверждение, что из-за изменяемости вируса вакцинация неэффективна. Эксперт отметил, что коронавирус мутирует значительно медленнее вируса гриппа, так что прививка поможет предотвратить болезнь или ослабить ее течение.

Доктор медицинских наук Антон Ершов также развенчал миф о том, что вирус герпеса защищает от коронавируса. По его словам, вирус герпеса есть в организме 95–98% людей и он, как и любой вирус, ослабляет организм, но никак не защищает его.

При этом заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов прокомментировал заблуждение о развитии аутизма у детей после вакцинации.

"Ну это тоже классический миф. Любая новая вакцина сопровождалась аналогичным мифом. Связи между аутизмом и введением вакцины в мире не было и нет", – заявил Горелов.

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