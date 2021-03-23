Эпидемиолог оценила возможность повторной прививки вакциной "Спутник V"

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Сделать повторную прививку от коронавируса препаратом "Спутник V", вероятно, будет уже нельзя. Об этом сообщила врач-инфекционист, заместитель директора по клинико-аналитической работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

По ее словам, вакцина дает высокий подъем антител. Кроме того, она будет достаточно длительной, уточнила специалист.

"Единственное, что ревакцинировать уже этой вакциной, скорее всего, не будут, потому что одновременно вводятся и аденовирусы, к которым тоже будут вырабатываться антитела", – заявила врач в эфире "Соловьев LIVE".

Пшеничная добавила, что повторно прививку от коронавируса можно сделать другими препаратами, например "ЭпиВакКорона" или "КовиВак".

Ранее сообщалось, что Центр имени Николая Гамалеи планирует завершить в 2021 году испытания вакцины "Спутник V" в виде капель для носа для детей. Речь идет о возрасте от 3 до 4 лет.