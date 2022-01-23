Глава Pfizer рассчитывает, что прививка от коронавируса станет ежегодной

Фото: depositphotos/ffikretow

Глава Pfizer рассчитывает, что его компания сможет сделать прививку от коронавируса ежегодной.

Так Альберт Бурла ответил на вопрос, что он думает о ревакцинациях в Израиле, которые повторяются каждые четыре месяца.

"Надеюсь, мы сможем разработать вакцину, которой надо будет прививаться раз в год. Так проще будет убедить людей вакцинироваться", – сказал он в эфире 12-го канала израильского телевидения в интервью программе "Хадашот соф ха-шавуа".

Ранее сообщалось, что российская вакцина "Спутник V" способствует образованию в 2,1 раза большего количества антител к "Омикрон"-штамму коронавируса, чем вакцина от американской компании Pfizer.

Такие результаты показало совместное исследование Центра имени Гамалеи и итальянского Национального института инфекционных заболеваний Спалланцани. Кроме того, ученые установили, что организм пациентов, привитых "Спутником V", в 1,5 раза чаще вырабатывает антитела к штамму "Омикрон".