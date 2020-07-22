"Гидроксихлорохин" могут исключить из числа рекомендованных препаратов от COVID-19

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Главный пульмонолог Минздрава РФ Сергей Авдеев заявил, что "гидроксихлорохин" может быть исключен из рекомендаций ведомства по лечению коронавируса. Об этом сообщает Агентство "Москва".
"Препарат не получил какой-либо эффективности, в частности, в исследованиях, которые представили наши британские коллеги, летальность была абсолютно одинаковая – без "гидроксихлорохина" или с ним", – объяснил эксперт.
По словам Авдеева, в новой редакции документа Минздрава могут быть отменены рекомендации в отношении "лопинавира" и "ритонавира". Причина та же – неэффективность.
Помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов ранее заявил, что в России завершается вторая фаза клинических испытаний от коронавируса. Он отметил, что вопрос с ее регистрацией будет решаться после тестов.
По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, первыми вакцину от COVID-19 получат люди из групп риска. Представитель Кремля не уточнил, когда начнется процесс вакцинации.
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