Медики предупредили о рисках для здоровья из-за сменной работы

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Работа вахтовым методом и нерегулярный график могут вызвать серьезные проблемы со здоровьем. К такому выводу пришли ученые из канадского Университета Ватерлоо.

Как пишет портал Medical Xpress, из-за постоянно меняющегося режима нарушаются циркадные ритмы – чередование сна и бодрствования, из-за чего организм находится в постоянном стрессе.

В рамках исследования ученые разработали математическую модель, чтобы понять, как нарушение циркадных ритмов влияет на способность иммунной системы справляться с болезнями.

Меняя часы сна и бодрствования, ученые выяснили, что время суток влияет на способность организма бороться с инфекциями. При этом часы перед отходом ко сну оказались самыми опасными в плане заражения.

В этот период организм меньше всего готов вырабатывать защищающие его белки. Также специалисты узнали, у мужчин шансы на осложнения после перенесенной болезни выше, чем у женщин.

Поэтому мужчинам стоит избегать работы с ненормированным графиком. Особенно это касается тех, у кого есть хронические заболевания, отмечают ученые.

Ранее исследователи из Университета штата Вашингтон выяснили, что работа в ночную смену оказывает влияние на развитие злокачественных образований.