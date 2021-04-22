Медики предупредили о рисках для здоровья из-за сменной работы

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Работа вахтовым методом и нерегулярный график могут вызвать серьезные проблемы со здоровьем. К такому выводу пришли ученые из канадского Университета Ватерлоо.
Как пишет портал Medical Xpress, из-за постоянно меняющегося режима нарушаются циркадные ритмы – чередование сна и бодрствования, из-за чего организм находится в постоянном стрессе.
В рамках исследования ученые разработали математическую модель, чтобы понять, как нарушение циркадных ритмов влияет на способность иммунной системы справляться с болезнями.
Меняя часы сна и бодрствования, ученые выяснили, что время суток влияет на способность организма бороться с инфекциями. При этом часы перед отходом ко сну оказались самыми опасными в плане заражения.
В этот период организм меньше всего готов вырабатывать защищающие его белки. Также специалисты узнали, у мужчин шансы на осложнения после перенесенной болезни выше, чем у женщин.
Поэтому мужчинам стоит избегать работы с ненормированным графиком. Особенно это касается тех, у кого есть хронические заболевания, отмечают ученые.
Ранее исследователи из Университета штата Вашингтон выяснили, что работа в ночную смену оказывает влияние на развитие злокачественных образований.
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