Лекарство от болезни Паркинсона запатентовали в России

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Лекарственный препарат, купирующий заболевание Паркинсона на ранних стадиях, запатентовали ученые Петербургского института ядерной физики имени Б. П. Константинова (ПИЯФ) НИЦ "Курчатовский институт" вместе с коллегами из Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского университета имени И. П. Павлова. Об этом сообщает газета "Известия".

Отмечается, что средство воздействует на фермент глюкоцереброзидазу, который кодируется геном GBA1. Мутации в нем в десять раз увеличивают риск развития патологии. Во время испытаний на клетках пациентов стало заметно, что активность фермента восстанавливается с помощью молекулы, созданной учеными.

По словам заведующей лабораторией молекулярной генетики человека НИЦ "Курчатовский институт" – ПИЯФ Софии Пчелиной, разработка специалистов собирает фермент таким образом, что он работает эффективнее.

При работе над препаратом российские ученые отталкивались от исследований американских коллег, которым удалось исправить работу фермента с помощью малой молекулы – фармакологического шаперона, она может восстанавливать структуру белковых образований.

После построения компьютерной модели глюкоцереброзидазы специалисты стали искать химические модификации шаперона, которые могли бы повысить эффективность ее действия. Затем ученные синтезировали несколько молекул и посмотрели, как они воздействуют на активность фермента в клетках пациентов с мутацией в гене GBA1.

Результаты эксперимента показали, что полученное соединение более эффективно снижает количество вредного субстрата, вызывающего деградацию нейронов, чем взятые за основу иностранные препараты.

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