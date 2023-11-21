В Минздраве сообщили о доступности вакцин от коклюша во всех регионах РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Препараты для вакцинации от коклюша доступны во всех регионах РФ. Их остатки оцениваются в более чем 3,7 миллиона доз, с начала этого года ввод в оборот составил около 5 миллионов доз, сообщает пресс-служба Минздрава РФ.

По сведениям Росздравнадзора, вакцины производятся стабильно, поставляются и вводятся в оборот.

Ранее директор Научно-исследовательского института гриппа имени А. А. Смородинцева Минздрава РФ Дмитрий Лиознов рассказал, что в мире пока нет универсальной вакцины от гриппа, однако возможность ее создания уже обоснована. Как отметил эксперт, последнее исследование провели два года назад в Израиле. Тогда удалось выяснить, что прототип не работает. По словам Лиознова, существуют основания ожидать создания вакцины.

До этого Всемирная организация здравоохранения рекомендовала мировому населению привиться как от гриппа, так и от коронавируса. Специалисты отметили, что в мире наблюдается рост госпитализаций и смертности от COVID-19. Особое внимание вакцинации посоветовали уделить находящимся в группе риска лицам.

Кроме того, глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщала, что в России не планируют вводить новые ограничительные меры из-за коронавируса. На территории РФ уровень госпитализаций, тяжелых форм заболеваний и пневмонии невысокий, указывала она.

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