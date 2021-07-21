В России в реанимациях находятся 5,2 тыс человек с COVID-19 – Мурашко

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская
В настоящее время в России около 5,2 тысячи пациентов с коронавирусом находятся в реанимациях, в стране нет нехватки аппаратов искусственной вентиляции легких, заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко на совещании с президентом РФ.
"Всего сегодня в реанимациях находятся 5,2 тысячи человек, нуждающихся в реанимационной защите", – сказал министр.
Мурашко отметил, что в стране имеется достаточное количество аппаратов искусственной вентиляции легких и пятикратный запас реанимационных коек.
Ранее Владимир Путин потребовал от правительства предпринять шаги для ускорения темпов вакцинации от коронавируса в стране. Глава государства в то же время подчеркнул, что нельзя навязывать прививку.
Вице-премьер Татьяна Голикова, в свою очередь, сообщила, что 80-процентный уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России может быть достигнут уже к 1 ноября.
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