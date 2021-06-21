Первая партия препарата против лейкоза у детей поступила в Россию

Фото: minpromtorg.gov.ru

Первая партия препарата "Онкаспар", предназначенного для оказания экстренной медицинской помощи детям с острым лимфобластным лейкозом, поступила в Россию. Об этом сообщает пресс-служба Минпромторга РФ.

Данный препарат не зарегистрирован в России и находится под патентной защитой, в связи с чем правительство РФ поручило предприятию "Московский эндокринный завод" организовать его покупку и ввоз. На данный момент на территорию России доставлено 1 395 упаковок "Онкаспара".

"Первая партия "Онкаспара" отправится в 70 медицинских организаций России. <...> Ввоз в Российскую Федерацию остальных 575 упаковок "Онкаспара" запланирован на август этого года", – приводятся в сообщении слова главы ведомства Дениса Мантурова.

Ранее сообщалось, что до конца августа в Россию планируется ввезти 1 970 упаковок препарата. Всего на его закупку выделено более 521 миллиона рублей.

