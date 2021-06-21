Врач объяснил, почему ингалятор от бронхиальной астмы ускоряет лечение COVID-19

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Врач-иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков в беседе с Москвой 24 объяснил, почему ингалятор от бронхиальной астмы может помочь в процессе лечения от коронавируса.

Ранее ученые из Оксфордского университета отметили, что победу над COVID-19 ускоряет будесонид. Он применяется больными с астмой и хронической обструктивной болезнью легких. По словам специалистов, ингалятор позволяет сократить лечение на три дня.

Заместитель министра здравоохранения Великобритании Джо Черчилль заявила, что ведомство продолжит отслеживать результаты испытаний этого метода и скорректирует рекомендации в случае необходимости. Лекарство планируют применять индивидуально для каждого случая, говорит она.

По словам Крючкова, будесонид относится к глюкокортикостероидам, которые обладают противовоспалительным действием. Поэтому в использовании подобных препаратов при лечении COVID-19 нет ничего удивительного, утверждает эксперт.

"Ингаляторы от астмы бывают разные. Есть те, которые предназначены против сокращения бронхов. А есть противовоспалительные препараты, которые снимают отеки и воспалительную реакцию. Поэтому в данном случае могут использоваться не все ингаляторы", – сказал Крючков.





Николай Крючков врач-иммунолог, кандидат медицинских наук Показано, что системное введение глюкокортикостероидов действительно улучшает исходы среднетяжелых и тяжелых случаев ковида. В случае с ингаляторами речь идет о другом способе доставки, непосредственно в легкие. Сейчас препараты из этой группы при лечении COVID-19 применяются в виде внутривенных или внутримышечных инъекций.

"Но насчет сокращения лечения на три дня – я про это не знаю. Здесь нужно дождаться клинических исследований", – говорит собеседник Москвы 24.

Если предложенный британскими учеными метод докажет свою эффективность, не исключено, что пациентам могут начать прописывать ингаляторы, предположил Крючков.

"Это препараты рецептурного отпуска. Естественно, что только врач может принять решение, применять или нет тот же будесонид. Но использовать его для лечения любых случаев ковида вне показаний бессмысленно", – резюмировал Крючков.

Ранее специалисты Йельского университета назвали необычный способ защиты от коронавируса. По их данным, уберечь человека от COVID-19 способна простуда.

