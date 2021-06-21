Врач объяснил, почему ингалятор от бронхиальной астмы ускоряет лечение COVID-19

depositphotos/IgorVetushko
Врач-иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков в беседе с Москвой 24 объяснил, почему ингалятор от бронхиальной астмы может помочь в процессе лечения от коронавируса.
Ранее ученые из Оксфордского университета отметили, что победу над COVID-19 ускоряет будесонид. Он применяется больными с астмой и хронической обструктивной болезнью легких. По словам специалистов, ингалятор позволяет сократить лечение на три дня.
Заместитель министра здравоохранения Великобритании Джо Черчилль заявила, что ведомство продолжит отслеживать результаты испытаний этого метода и скорректирует рекомендации в случае необходимости. Лекарство планируют применять индивидуально для каждого случая, говорит она.
По словам Крючкова, будесонид относится к глюкокортикостероидам, которые обладают противовоспалительным действием. Поэтому в использовании подобных препаратов при лечении COVID-19 нет ничего удивительного, утверждает эксперт.
"Ингаляторы от астмы бывают разные. Есть те, которые предназначены против сокращения бронхов. А есть противовоспалительные препараты, которые снимают отеки и воспалительную реакцию. Поэтому в данном случае могут использоваться не все ингаляторы", – сказал Крючков.
"Но насчет сокращения лечения на три дня – я про это не знаю. Здесь нужно дождаться клинических исследований", – говорит собеседник Москвы 24.
Если предложенный британскими учеными метод докажет свою эффективность, не исключено, что пациентам могут начать прописывать ингаляторы, предположил Крючков.
"Это препараты рецептурного отпуска. Естественно, что только врач может принять решение, применять или нет тот же будесонид. Но использовать его для лечения любых случаев ковида вне показаний бессмысленно", – резюмировал Крючков.
Ранее специалисты Йельского университета назвали необычный способ защиты от коронавируса. По их данным, уберечь человека от COVID-19 способна простуда.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: