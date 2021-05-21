Голикова заявила, что "Спутник V" поставляется в 35 стран мира

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Российская вакцина от коронавируса "Спутник V" экспортируется уже в 35 стран мира. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на вице-премьера Татьяну Голикову.

"Поставки препарата уже идут в 35 стран мира, его выпуск начат или находится в стадии запуска в Белоруссии, Индии, Казахстане, Китае, Сербии, Турции, Южной Корее и других странах", – пояснила Голикова.

Кроме того, она отметила, что российский препарат уже зарегистрирован почти в 70 странах, суммарное население которых составляет 40% от населения планеты.

Ранее политолог Александр Асафов оценил шансы признания российской вакцины в ЕС. По его словам, решение вопроса затягивается, так как рынок давно поделен между крупными фармацевтическими компаниями и никто не хочет пускать конкурентов.

