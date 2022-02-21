Врачи московского онкологического консилиума помогли 334 пациентам

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

За время существования в Москве городского онкологического консилиума специалисты оказали помощь 334 пациентам со сложным диагнозом. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

Замруководителя столичного Депздрава Саида Гаджиева рассказала, что иногда люди сталкиваются со специфической разновидностью онкологического заболевания или редким сочетанием факторов. Это значительно осложняет клиническую картину.

"Каждый пациент, оказавшийся в такой ситуации, может рассчитывать на самую квалифицированную помощь благодаря городскому онкологическому консилиуму. В его составе – признанные мировым медицинским сообществом специалисты-онкологи, которые коллегиально найдут решение в самой непростой ситуации", – отметила Гаджиева.

По ее словам, за время работы консилиума врачи провели 67 заседаний, где разобрали 355 клинических случаев. При необходимости нестандартных решений врач может направить пациента или его документацию специалистам городского консилиума.

Председателем консилиума является почетный член Американской ассоциации хирургов, профессор Игорь Хатьков. В состав консилиума входят ведущие специалисты медицинских организаций столичного Депздрава и Минздрава.

На базе крупнейших стационаров организовали шесть многопрофильных онкологических центров, за каждым из которых закреплено население одного или двух административных округов.

Ранее сообщалось, что свыше 16 миллионов электронных рецептов с QR-кодом выписали в столичных поликлиниках за год. Уточняется, что электронные рецепты выписывали и на льготные лекарства. При этом с недавнего времени льготные препараты по таким рецептам можно получать не только в аптечных пунктах при поликлиниках, но и в сотнях коммерческих аптек.

