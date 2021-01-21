"Спутник V" теперь можно хранить при температуре от 2 до 8 градусов

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Хранение и перевозка вакцины против новой коронавирусной инфекции "Спутник V" теперь разрешены при температуре от 2 до 8 градусов. Об этом заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко, сообщает ТАСС.
"Минздравом России одобрены изменения в регистрационное удостоверение вакцины "Спутник V", – рассказал Мурашко во время селекторного совещания с экспертами. По словам министра, данный режим подтвержден экспертизой и он является стандартным для хранения иммунобиологических препаратов.
Как подчеркнул Мурашко, вакцина "Спутник V" может поставляться с режимами хранения как от плюс 2 до 8, так и минус 18 градусов.
Начало выпуска вакцины с новыми условиями хранения на одной из производственных площадок позволит расширить охват и повысить доступность вакцинации для россиян.
РФ первой в мире 11 августа прошлого года зарегистрировала вакцину от коронавируса. Препарат был назван "Спутник V".
Ранее в Центре Гамалеи оценили возможность применения "Спутника V" беременными. Там заявили, что необходимые исследования пока не были проведены.
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