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Общество

11:34

"Спутник V" теперь можно хранить при температуре от 2 до 8 градусов

медицина общество

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Хранение и перевозка вакцины против новой коронавирусной инфекции "Спутник V" теперь разрешены при температуре от 2 до 8 градусов. Об этом заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко, сообщает ТАСС.

"Минздравом России одобрены изменения в регистрационное удостоверение вакцины "Спутник V", – рассказал Мурашко во время селекторного совещания с экспертами. По словам министра, данный режим подтвержден экспертизой и он является стандартным для хранения иммунобиологических препаратов.

Как подчеркнул Мурашко, вакцина "Спутник V" может поставляться с режимами хранения как от плюс 2 до 8, так и минус 18 градусов.

Начало выпуска вакцины с новыми условиями хранения на одной из производственных площадок позволит расширить охват и повысить доступность вакцинации для россиян.

РФ первой в мире 11 августа прошлого года зарегистрировала вакцину от коронавируса. Препарат был назван "Спутник V".

Ранее в Центре Гамалеи оценили возможность применения "Спутника V" беременными. Там заявили, что необходимые исследования пока не были проведены.

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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