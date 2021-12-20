ВОЗ проведет инспекцию производства "Спутника V" в феврале

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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила, когда будет готова провести инспекцию на месте производства вакцины от коронавируса "Спутник V". Об этом сообщает РИА Новости.

"...мы сможем провести локальную инспекцию на производстве "Спутник V" в феврале", – рассказал директор по регулированию и преквалификации ВОЗ Роджерио Гаспар.

Специалист уточнил, что до конца декабря российская сторона должна передать в организацию все необходимые документы. В частности, речь идет о данных по качеству и производству "Спутника V".

Ранее официальный представитель ВОЗ Маргарет Харрис объяснила, с чем связана задержка одобрения российской вакцины против коронавируса "Спутник V". По словам эксперта, в организацию поступил недостаточный объем информации.

