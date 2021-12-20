Минздрав разрешил "Генериуму" проведение исследований назальной вакцины от COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков
Минздрав РФ разрешил компании "Генериум" проведение клинических исследований назальной вакцины для профилактики коронавируса. Об этом свидетельствуют данные реестра.
"Изучение безопасности и иммуногенности интраназальной вакцины GNR-099 по сравнению с вакциной "Гам-КОВИД-Вак" у здоровых добровольцев", – говорится в документе.
В исследовании должны принять участие 1 320 добровольцев. Завершить все испытания планируется 31 декабря 2023 года.
Ранее в Российском фонде прямых инвестиций рассказали, что, согласно предварительным исследованиям НИЦЭМ имени Н. Ф. Гамалеи, "Спутник V" демонстрирует высокую вируснейтрализующую активность от нового штамма коронавируса "Омикрон". Из результатов изучения следует, что ожидаемая эффективность "Спутника V" с бустерной инъекцией "Спутника Лайт" против данного штамма может составить более 80%.
Россиянам, сделавшим прививку иностранными вакцинами, выдадут QR-коды
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