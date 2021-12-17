В РФПИ рассказали об исследованиях действия "Спутника V" на "Омикрон"

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Согласно предварительным исследованиям НИЦЭМ имени Н. Ф. Гамалеи, "Спутник V" демонстрирует высокую вируснейтрализующую активность от нового штамма коронавируса "Омикрон", сообщает ТАСС со ссылкой на Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).

Из результатов изучения следует, что ожидаемая эффективность "Спутника V" с бустерной инъекцией "Спутника Лайт" против данного штамма может составить более 80%.

Уточняется, что это связано с тем, что "Спутник V" показал эффективность более 80% против данного типа вируса через полгода после вакцинации.

Ранее специалисты крупнейшего израильского медицинского центра имени Хаима Шибы выяснили, что люди, получившие вторую дозу Pfizer пять или шесть месяцев назад, не обладают защитой от "Омикрон"-штамма, но сохраняют защиту от "Дельты".

