Врач рассказал об особенностях современной психиатрической помощи

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Современная психиатрия стремится уходить от таблетированных форм лечения и заменять их пролонгированными, одной инъекции которых хватает на три месяца. Об этом РИА Новости рассказал главный внештатный психиатр департамента здравоохранения Москвы Георгий Костюк.

Он отметил, что Москва, выбравшая путь модернизации психиатрической помощи, увеличила закупки лекарств для льготных категорий граждан. Теперь они вне стен больницы не остаются без медикаментозной помощи. При этом, по словам специалиста, лечить человека может только психиатр.

"Каждый год продажи антидепрессантов во всем мире увеличиваются примерно на 15–20%, при том что на посещение врача-психиатра по основаниям, требующим выписки антидепрессантов, роста нет. Речь идет о том, что некоторые недобросовестные коллеги-непсихиатры при терапии пациентов прибегают к использованию антидепрессантов, хотя не имеют на это права", – уточнил Костюк.

Ранее специалист рассказал, что противопоказания для вакцинации от коронавируса при психических расстройствах отсутствуют. По его словам, перед вакцинацией проводится разъяснительная работа, в ходе которой объясняется принцип работы препарата, а также важность вакцинации в целом.

