ВОЗ рекомендовала не применять ремдесивир при лечении COVID-19 в больницах

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Международная группа экспертов заявила, что противовирусный препарат ремдесивир не предназначен для лечения COVID-19 в больницах. Как говорится в сообщении Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в настоящий момент нет доказательств, что лекарство улучшает состояние пациентов.
Эксперты пояснили, что рекомендация основана на новых данных. В частности, были учтены результаты испытаний с участием более семи тысяч пациентов.
В итоге группа пришла к заключению, что ремдесивир не имеет значимого эффекта в предотвращении смертности пациентов.
Ранее ВОЗ уже заявляла, что препараты ремдесивир, гидроксихлорохин, лопинавир/ритонавир и интерферон практически не дают эффекта при лечении в больнице.
Напротив, Минздрав РФ рекомендовал для лечения COVID-19 использовать ремдесивир, гидроксихлорохин и интерферон, а также фавипиравир, умифеновир и азитромицин.
По последним данным ВОЗ, в мире выявлено уже более 55,3 миллиона случаев заражения, свыше 1,3 миллиона человек скончались. В России зарегистрировано 2 015 608 случаев COVID-19, вылечились 1 526 656 человек, скончались 34 850.
Названы неэффективные препараты от коронавируса
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