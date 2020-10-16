Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

21:10

В ВОЗ рассказали об эффективном средстве от COVID-19

медицина общество

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Кирилл Зыков

Препарат дексаметазон показал высокую эффективность при COVID-19 в тяжелой форме. Об этом рассказал глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адан Гебрейесус.

По словам эксперта, ранее проведенное исследование показало, что для терапии недостаточно эффективны лопинавир и ритонавир. Кроме того, было принято решение отказаться от гидроксихлорохина.

"Промежуточные результаты этого исследования теперь показывают, что два других средства – ремдесивир и интерферон – имеют слабый эффект на предотвращение смертности или уменьшение времени пребывания в больнице", – приводит РИА Новости его слова.

Ранее сообщалось, что российский препарат от коронавируса "Арепливир" перестали продавать за рубеж, поскольку в РФ на него высокий спрос. Представитель компании-производителя отметил, что поставки в страны Средней Азии были разовыми, а не постоянными.

Читайте также

Сюжет: Коронавирус COVID-19

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать