В Кузбассе совершеннолетних студентов обязали вакцинироваться от COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы
В Кузбассе студентов старше 18 лет обязали пройти вакцинацию от коронавирусной инфекции. Об этом говорится в постановлении, опубликованном на сайте управления Роспотребнадзора по Кемеровской области.
Прививки от COVID-19 должны быть сделаны совершеннолетними обучающимся в профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования.
Вакцинировать студентов первым компонентом или однокомпонентной вакциной планируется в срок до 25 ноября. Вторым компонентом студенты должны быть привиты до 25 декабря.
Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова назвала критической смертность от коронавируса в 17 регионах России. Наиболее сложная ситуация со смертностью, госпитализацией и долей тяжелых больных, находящихся на искусственной вентиляции легких, отмечается в Курской области, Республике Коми, Оренбургской области и Республике Татарстан.
Непростая ситуация с коронавирусом наблюдается также в Воронежской, Новгородской, Волгоградской, Самарской, Саратовской, Челябинской, Свердловской, Омской, Томской, Кировской, Амурской областях, а также в Северной Осетии и Мордовии.
В Москве за сутки выявили 5 847 новых случаев COVID-19
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