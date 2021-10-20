В Кузбассе совершеннолетних студентов обязали вакцинироваться от COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Кузбассе студентов старше 18 лет обязали пройти вакцинацию от коронавирусной инфекции. Об этом говорится в постановлении, опубликованном на сайте управления Роспотребнадзора по Кемеровской области.

Прививки от COVID-19 должны быть сделаны совершеннолетними обучающимся в профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования.

Вакцинировать студентов первым компонентом или однокомпонентной вакциной планируется в срок до 25 ноября. Вторым компонентом студенты должны быть привиты до 25 декабря.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова назвала критической смертность от коронавируса в 17 регионах России. Наиболее сложная ситуация со смертностью, госпитализацией и долей тяжелых больных, находящихся на искусственной вентиляции легких, отмечается в Курской области, Республике Коми, Оренбургской области и Республике Татарстан.

Непростая ситуация с коронавирусом наблюдается также в Воронежской, Новгородской, Волгоградской, Самарской, Саратовской, Челябинской, Свердловской, Омской, Томской, Кировской, Амурской областях, а также в Северной Осетии и Мордовии.

