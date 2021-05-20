Клинические исследования препарата от рака предстательной железы начались в РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

В России стартовали первые клинические исследования препарата на основе лютеция для лечения рака предстательной железы. Об этом сообщил министр здравоохранения страны Михаил Мурашко.

Он отметил, что испытания проводил глава НМИЦ радиологии, главный внештатный онколог Минздрава РФ Андрей Карпин. Специалисты ввели пациентам с раком предстательной железы новый препарат.

"Сегодня я впервые могу озвучить, в РФ, Андрей Дмитриевич Каприн со своими коллегами принимал участие, четыре, по-моему, юридических лица провели первые испытания клинические, ввели пациентам с раком предстательной железы новый препарат на основе лютеция, который позволяет лечить метастатические образования, и получили хороший позитивный эффект", – цитирует Мурашко ТАСС.

Ранее глава Минздрава РФ заявил, что объемы диспансеризации населения, приостановленной в РФ в период пандемии коронавируса, необходимо увеличить в 2021 году.

По его словам, важно, чтобы ранняя выявляемость заболеваний позволила обеспечить более эффективное лечение.