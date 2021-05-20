Фото: РИА Новости/пресс-служба НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи
Вакцина "Спутник Лайт" может поступить в гражданский оборот через три недели, сообщил журналистам министр здравоохранения Михаил Мурашко.
"Спутник Лайт" является аналогом первого компонента "Спутника V". Это будет четвертая российская вакцина, предназначенная для профилактики COVID-19. Специалисты уточнили, что в гражданский оборот вакцина поступит после завершения регистрации.
Это векторный препарат на основе аденовируса человека, который используется для транспортировки генетической информации нового коронавируса. Вакцину зарегистрировали в России 6 мая.
Ранее Мурашко заявил, что зарубежные страны проявляют большой интерес к российской вакцине против коронавируса "Спутник Лайт". Он подчеркнул, что препарат можно использовать для быстрого формирования популяционного иммунитета в условиях неблагоприятной ситуации.
Вакцину "Спутник Лайт" зарегистрировали в РФ
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