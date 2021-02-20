Начались испытания комбинированной вакцины "Спутник V" и AstraZeneca

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Стартовали клинические испытания комбинированной вакцины от коронавируса на основе российского препарата "Спутник V" и вакцины от британско-шведской фармацевтической компании AstraZeneca. Об этом сообщает RT.
"Использование вакцины "Спутник V" в качестве второго компонента для вакцины AZ избавляет от необходимости ждать второй прививки в течение трех месяцев. Клинические испытания этого подхода уже начались", – говорится в сообщении разработчиков российского препарата.
В ноябре 2020 года разработчики российской вакцины "Спутник V" предложили комбинировать ее с вакциной британско-шведской фармацевтической компании AstraZeneca.
В начале февраля Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) сообщил, что Минздрав Азербайджана выдал разрешение на проведение первого в мире исследования комбинации вакцин от коронавируса "Спутник V" и AstraZeneca.
Центр Гамалеи и AstraZeneca подписали меморандум о сотрудничестве
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: