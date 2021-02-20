Начались испытания комбинированной вакцины "Спутник V" и AstraZeneca

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Стартовали клинические испытания комбинированной вакцины от коронавируса на основе российского препарата "Спутник V" и вакцины от британско-шведской фармацевтической компании AstraZeneca. Об этом сообщает RT.

"Использование вакцины "Спутник V" в качестве второго компонента для вакцины AZ избавляет от необходимости ждать второй прививки в течение трех месяцев. Клинические испытания этого подхода уже начались", – говорится в сообщении разработчиков российского препарата.

В ноябре 2020 года разработчики российской вакцины "Спутник V" предложили комбинировать ее с вакциной британско-шведской фармацевтической компании AstraZeneca.

В начале февраля Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) сообщил, что Минздрав Азербайджана выдал разрешение на проведение первого в мире исследования комбинации вакцин от коронавируса "Спутник V" и AstraZeneca.