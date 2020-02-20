Врачи Сеченовского университета провели первое в мире удаление кисты с помощью робота

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Директор клиники колопроктологии и малоинвазивной хирургии Сеченовского университета Петр Царьков рассказал о первом в мире удалении кисты с помощью робота, сообщает Агентство "Москва".

Он подчеркнул, что сотрудники учреждения имели немалый опыт по удалению кисты посредством автоматизированных систем. В то же время он отметил, что до этого хирурги не работали над образованиями таких размеров.

"К нам за помощью обратилась молодая женщина с аномалией развития. В брюшной полости у нее развилась огромная киста диаметром около 10 сантиметров, которая прогрессировала и увеличивалась в размерах. Ситуацию осложняло то, что пациентке уже проводили две операции на этом участке в детском и юношеском возрасте, и хирурги всей страны не хотели браться за третью из-за высокого риска травматичности", – сказал Царьков.

Он добавил, что операция прошла успешно. Робот удалил кисту без дополнительных разрезов. В ходе операции пациентка потеряла лишь 20–30 миллилитров крови.

Царьков отметил, что обычно удаление подобных кист требует создания широких разрезов, в результате которых впоследствии проводят удаление копчика или последних крестцовых позвонков. В связи с этим проведенная операция с помощью робота считается важным достижением в области хирургии.

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