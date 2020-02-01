В Филатовской больнице впервые провели внутрипеченочное шунтирование

Уникальную операцию по трансъюгулярному внутрипеченочному портосистемному шунтированию провели в московской городской клинической больнице № 15 имени Филатова. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.

Операция, сокращенно называемая TIPS, представляет собой формирование искусственного канала в печени, за счет чего создается альтернативный кровоток. За счет этого кровь минует пораженные ткани органа.

Хирургическое вмешательство потребовалось 39-летнему пациенту, у которого обнаружили кровотечение из вен желудка и пищевода. На врачебном консилиуме отметили, что давление крови в воротной вене печени значительно превышало нормативный показатель.

"Когда печень серьезно поражена, кровь проходит через нее с большим трудом. Различные открытые операции, позволяющие соединить одну вену с другой, длительны по времени. Чтобы провести их, требуется общий наркоз и большой разрез. Относительно недавно появилась возможность выполнить подобную операцию эндоваскулярно. Без глубокого наркоза через вену на шее в печень вводится специальный проводник. После операции TIPS улучшается отток крови, проводится эмболизация вен желудка и пищевода", – объяснил суть процесса заместитель главного врача по хирургии ГКБ № 15 имени Филатова Виктор Аносов.

Операция по шунтированию заняла порядка двух часов. По словам заведующего отделением рентгенэндоваскулярной диагностики и лечения доктора медицинских наук Шухрата Джуракулова, TIPS не устраняет цирроз печени, но во много раз улучшает качество жизни пациентов.

В декабре минувшего года сообщалось, что в Первом Московском государственном медицинском университете имени Сеченова применят уникальную разработку – эндопротезированием здесь будет заниматься робот. С его помощью по состоянию на 2019 год провели не менее 10 операций.