Пациенты рассказали о лечащем "мертвой" водой враче из Хакасии

Фото: телеграм-канал "Подъем"

Жители Хакасии пожаловались на врача одной из поликлиник Николая Крапиву, который лечит "мертвой" водой и выписывает народные средства. Об этом сообщает "Газета.ру".

Одна из пациенток рассказала изданию, что врач выписал ей ингаляцию луком, а также посоветовал добавить в рацион больше цветной капусты и моркови.

"В итоге у меня пошло обострение и пришлось пойти в платную больницу, чтобы мне выписали антибиотики. А при остром отите он сказал: "Пусть твой брат сходит на базар, купит там магнит и железо. Води этим магнитом возле уха", – рассказала женщина.

По ее словам, руководство поликлиники советует пациентам быть терпимее, так как он способный врач.

Другая же пациентка добавила, что ей специалист посоветовал нарезать в банку лук и дышать им целый день. Однако третья местная жительница рассказала. что врач выписывает не только народные рецепты, но и таблетки. Единственным минусом она назвала долгий прием.

"На приеме просто с закрытыми глазами мог посидеть минуты 2–3. Один минус, что принимает людей подолгу, по полчаса иногда было. Может, это из-за возраста, не молодой ведь уже", – отметила женщина.

В региональном Минздраве подтвердили, что один из фактов действительно был зафиксирован в медучреждении. В министерстве пообещали провести с врачом разъяснительную беседу.

"Пациентам рекомендуем по всем возникающим вопросам, в том числе связанным с назначением лечения, напрямую обращаться к заведующему терапевтическим отделением или заведующей поликлиникой Черногорской больницы", – говорится в сообщении.

Ранее министерство здравоохранения Алтайского края заинтересовалось информацией о смерти пациента после шутки врача. По словам дочери мужчины, он попал в больницу с болью в животе и пожаловался медику на ощущение онемения ног. Во время обхода врач решил пошутить и сказал мужчине, что ему придется ампутировать ноги.

