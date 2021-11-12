Минздрав Алтая проверит информацию о смерти пациента после шутки врача

17:54
Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
Министерство здравоохранения Алтайского края заинтересовалось информацией о смерти пациента после шутки врача. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам дочери мужчины, он попал больницу с болью в животе и пожаловался медику на ощущение онемения ног. Во время обхода врач решил пошутить и сказал мужчине, что ему придется ампутировать ноги, а потом он может застрелиться.
В соцсетях распространилась информация, что шутку мужчина воспринял буквально, подписал отказ от госпитализации и позже скончался.
Администрация медучреждения уже начала проверку по данному факту. В пресс-службе Минздрава региона сообщили, что ведомством также запрошена информация по данной публикации для прояснения всех обстоятельств произошедшего.
Ранее сообщалось, что прокуратура Томской области организовала проверку после публикаций в СМИ информации и видеозаписи, где мужчина проник в "красную" зону городского респираторного госпиталя на базе МСЧ № 2 под видом врача, чтобы ухаживать за бабушкой.
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