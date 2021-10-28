Прокуратура проверит госпиталь в Томске после видео из "красной" зоны

07:16
Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков
Прокуратура Томской области организовала проверку после публикаций в СМИ информации и видеозаписи, где мужчина проник в "красную" зону городского респираторного госпиталя МЧС № 2 под видом врача, чтобы ухаживать за бабушкой. Об этом со ссылкой на представителя ведомства сообщает РИА Новости.
Накануне томское агентство ТВ2 рассказало историю томича, который решил проверить слова соседки по палате своей бабушки. Та рассказала, что за пожилой женщиной плохо ухаживают, не меняют ей подгузники и не лечат.
Мужчина нашел противочумный костюм, проник в "красную" зону и обнаружил, что его бабушка лежит с высокой температурой в фекалиях и моче. Внуку удалось провести в госпитале три дня, все это время он ухаживал за престарелой женщиной. Когда врачи его разоблачили, он сбежал.
Проверку данного медицинского учреждения областным департаментом здравоохранения и управлением Роспотребнадзора инициировала замгубернатора Томской области Алена Левко. Она заявила, что ситуация, которая показана на видео, является недопустимой в части ухода за больными и эпидбезопасности.
По словам чиновницы, если опубликованные СМИ факты подтвердятся, руководство госпиталя должно быть привлечено к ответственности.
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