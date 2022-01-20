Иммунолог сравнил опасность "Омикрон"-штамма и гриппа

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев
"Омикрон"-штамм коронавируса гораздо опаснее самого сильного сезонного вируса – гриппа, рассказал Москве 24 иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков. "Омикрон" как минимум в четыре раза более патогенный и в семь раз более заразный, добавил иммунолог.
Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил об отмене обязательных ковид-паспортов в Англии, требований работать удаленно и носить маски в общественных местах. Джонсон добавил, что Великобритания вскоре будет относиться к COVID-19 как к простуде и отменит обязательное требование самоизоляции.
"Омикрон" также более заразен, отметил врач. "Базовое репродуктивное число, которое показывает, сколько человек может заразить вокруг себя один заболевший, для гриппа составляет 1,6, а для "Омикрона" – минимум 11, что почти в семь раз больше. Учитывая такие цифры, относиться к волне "Омикрона" как к сезонной ОРВИ вряд ли получится", – сказал Крючков.
По мнению специалиста, британские власти поспешили с ослаблением коронавирусных ограничений. "Власти посчитали, что они защитили значительную часть населения благодаря вакцинации. При этом они понимают, что справиться малыми ресурсами c пандемией не получится. И третий момент: накопившаяся за два года усталость общества. Все это приводит к тому, что политики сдаются и делают заявления в духе сравнения коронавируса с простудой", – сказал иммунолог.
В декабре правительство Германии приняло решение внести Великобританию в список стран, являющихся источником распространения мутаций коронавируса. Предполагалось, что включение в список повлечет за собой значительное ограничение на поездки между странами. До этого на фоне роста заражений штаммом коронавируса "Омикрон" в Лондоне было объявлено чрезвычайное положение.
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