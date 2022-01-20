Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

11:48

Главная / Новости /

Иммунолог сравнил опасность "Омикрон"-штамма и гриппа

Заразнее и летальнее. Почему к "Омикрону" не будут относиться, как к сезонной ОРВИ
медицина общество эксклюзив

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

"Омикрон"-штамм коронавируса гораздо опаснее самого сильного сезонного вируса – гриппа, рассказал Москве 24 иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков. "Омикрон" как минимум в четыре раза более патогенный и в семь раз более заразный, добавил иммунолог.

Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил об отмене обязательных ковид-паспортов в Англии, требований работать удаленно и носить маски в общественных местах. Джонсон добавил, что Великобритания вскоре будет относиться к COVID-19 как к простуде и отменит обязательное требование самоизоляции.

"Омикрон", конечно, опаснее сезонной ОРВИ. Сравним. У линии "Дельта" летальность ближе к 4% от выявленных пациентов с клиническими симптомами. Допустим, у "Омикрона" летальность снизится в пять раз – до 0,8%, хотя такое сильное падение и маловероятно. У самого сильного гриппа летальность 0,12–0,17% от пациентов с клинически выявленными симптомами в зависимости от сезона. Разница больше чем в четыре раза.
Николай Крючков
иммунолог, кандидат медицинских наук

"Омикрон" также более заразен, отметил врач. "Базовое репродуктивное число, которое показывает, сколько человек может заразить вокруг себя один заболевший, для гриппа составляет 1,6, а для "Омикрона" – минимум 11, что почти в семь раз больше. Учитывая такие цифры, относиться к волне "Омикрона" как к сезонной ОРВИ вряд ли получится", – сказал Крючков.

По мнению специалиста, британские власти поспешили с ослаблением коронавирусных ограничений. "Власти посчитали, что они защитили значительную часть населения благодаря вакцинации. При этом они понимают, что справиться малыми ресурсами c пандемией не получится. И третий момент: накопившаяся за два года усталость общества. Все это приводит к тому, что политики сдаются и делают заявления в духе сравнения коронавируса с простудой", – сказал иммунолог.

В декабре правительство Германии приняло решение внести Великобританию в список стран, являющихся источником распространения мутаций коронавируса. Предполагалось, что включение в список повлечет за собой значительное ограничение на поездки между странами. До этого на фоне роста заражений штаммом коронавируса "Омикрон" в Лондоне было объявлено чрезвычайное положение.

Врач рассказала, как правильно лечиться от "Омикрона"

Читайте также

Носатов Иван

© 2012 – 2021

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать