Иммунолог сравнил опасность "Омикрон"-штамма и гриппа

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"Омикрон"-штамм коронавируса гораздо опаснее самого сильного сезонного вируса – гриппа, рассказал Москве 24 иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков. "Омикрон" как минимум в четыре раза более патогенный и в семь раз более заразный, добавил иммунолог.

Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил об отмене обязательных ковид-паспортов в Англии, требований работать удаленно и носить маски в общественных местах. Джонсон добавил, что Великобритания вскоре будет относиться к COVID-19 как к простуде и отменит обязательное требование самоизоляции.



Николай Крючков иммунолог, кандидат медицинских наук "Омикрон", конечно, опаснее сезонной ОРВИ. Сравним. У линии "Дельта" летальность ближе к 4% от выявленных пациентов с клиническими симптомами. Допустим, у "Омикрона" летальность снизится в пять раз – до 0,8%, хотя такое сильное падение и маловероятно. У самого сильного гриппа летальность 0,12–0,17% от пациентов с клинически выявленными симптомами в зависимости от сезона. Разница больше чем в четыре раза.

"Омикрон" также более заразен, отметил врач. "Базовое репродуктивное число, которое показывает, сколько человек может заразить вокруг себя один заболевший, для гриппа составляет 1,6, а для "Омикрона" – минимум 11, что почти в семь раз больше. Учитывая такие цифры, относиться к волне "Омикрона" как к сезонной ОРВИ вряд ли получится", – сказал Крючков.

По мнению специалиста, британские власти поспешили с ослаблением коронавирусных ограничений. "Власти посчитали, что они защитили значительную часть населения благодаря вакцинации. При этом они понимают, что справиться малыми ресурсами c пандемией не получится. И третий момент: накопившаяся за два года усталость общества. Все это приводит к тому, что политики сдаются и делают заявления в духе сравнения коронавируса с простудой", – сказал иммунолог.

В декабре правительство Германии приняло решение внести Великобританию в список стран, являющихся источником распространения мутаций коронавируса. Предполагалось, что включение в список повлечет за собой значительное ограничение на поездки между странами. До этого на фоне роста заражений штаммом коронавируса "Омикрон" в Лондоне было объявлено чрезвычайное положение.