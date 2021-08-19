Инфекционист усомнился в возможности полного прекращения циркуляции COVID-19

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Нулевое животное, которое стало источником инфекции и резервуаром, от кого вирус перешел человеку, преодолев межвидовой барьер, до сих пор не найдено, поэтому пока вряд ли возможно полное прекращение циркуляции COVID-19.
Об этом рассказал заместитель директора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.
"Полная элиминация вируса вряд ли возможна", – приводит слова специалиста РИА Новости.
Ранее Всемирная организация здравоохранения заявила, что штаммы коронавируса "Альфа", "Бета", "Гамма" и "Дельта", которые отличаются высокой заразностью, за неделю расширили свою географию.
Так, за семь дней число стран и территорий, в которых циркулирует штамм "Дельта", возросло с 142 до 148.
Штамм "Альфа", по данным ВОЗ, в настоящее время присутствует в 190 странах и территориях. Вариант "Бета" выявлен в 138 государствах, а штамм "Гамма" – в 82 странах.
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