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Москва 24

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Общество

04:30

Инфекционист усомнился в возможности полного прекращения циркуляции COVID-19

медицина общество

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Нулевое животное, которое стало источником инфекции и резервуаром, от кого вирус перешел человеку, преодолев межвидовой барьер, до сих пор не найдено, поэтому пока вряд ли возможно полное прекращение циркуляции COVID-19.

Об этом рассказал заместитель директора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

"Полная элиминация вируса вряд ли возможна", – приводит слова специалиста РИА Новости.

Ранее Всемирная организация здравоохранения заявила, что штаммы коронавируса "Альфа", "Бета", "Гамма" и "Дельта", которые отличаются высокой заразностью, за неделю расширили свою географию.

Так, за семь дней число стран и территорий, в которых циркулирует штамм "Дельта", возросло с 142 до 148.

Штамм "Альфа", по данным ВОЗ, в настоящее время присутствует в 190 странах и территориях. Вариант "Бета" выявлен в 138 государствах, а штамм "Гамма" – в 82 странах.

В Роспотребнадзоре рассказали, когда COVID-19 станет сезонным заболеванием

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Сюжет: Коронавирус COVID-19
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