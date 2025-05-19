Московские врачи прооперировали 101-летнюю пациентку с мешавшей ходьбе грыжей

Фото: департамент здравоохранения Москвы

Врачи Первой Градской больницы спасли 101-летнюю женщину, проведя ей двухстороннюю эндоскопическую пластику паховой грыжи. Об этом Москве 24 рассказали в пресс-службе Депздрава.

По словам внука пациентки, его бабушка начала испытывать дискомфорт в области живота еще осенью прошлого года. После обращения за помощью в медучреждении у нее обнаружили большую двустороннюю паховую грыжу. Она несколько раз ущемлялась, но ее удавалось вправить, добавил родственник. Однако грыжа продолжала расти, и боли становились все сильнее, что затрудняло передвижение женщины.

Как рассказали в Первой Градской больнице, местные врачи часто оперируют пожилых людей, но пациентка такого преклонного возраста попала к ним впервые.

"Подход к таким возрастным пациентам, как правило, очень осторожный. Их оперируют только по строгим показаниям. У пациентки они были", – пояснил куратор 2-го хирургического отделения медучреждения Тарас Нечай.

После тщательной оценки возможных рисков врачи выбрали наиболее щадящий метод – миниинвазивную эндоскопическую пластику. Также был выбран самый подходящий вид анестезии. В ходе операции в слоях брюшной стенки без проникновения были установлены сетчатые импланты. Это позволило избежать болевого синдрома в послеоперационном периоде и предотвратить образование спаек.

Пациентка успешно перенесла вмешательство и была выписана домой через 2,5 дня, заключили в медучреждении.

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