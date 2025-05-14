Московские врачи спасли авиапассажирку, у которой выпала печень

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Московские врачи спасли пассажирку самолета, у которой во время полета выпала печень, рассказали в столичном Депздраве.

В ведомстве уточнили, что длительный перелет прошел у женщины за полгода до операции. Она начала кашлять прямо в самолете, но, чтобы не мешать пассажирам, сдерживала его. Это вместе с атмосферным давлением спровоцировало боковую грыжу.

Спустя 2 дня после полета женщина почувствовала сильную боль и увидела крупную гематому от пупка до середины спины, которая возникла из-за разрыва боковых мышц во время кашля. Затем началось увеличение объема правой половины живота за счет выпирания печени в образовавшемся грыжевом мешке между ребрами.

"До обращения в ГКБ имени С. С. Юдина и постановки диагноза прошло еще три месяца, а до выполнения операции, видеоэндохирургической тотальной экстраперитонеальной задней сепарационной герниопластики – 6 месяцев", – добавили в больнице.

Для успешного выполнения сложной операции пациентке пришлось сначала похудеть на 10 килограммов. При этом сам вариант грыжи, боковой, считается наиболее сложным.

"К боковой брюшной стенке уже прилежат значимые структуры – диафрагма, реберная дуга, позвоночник. К этим структурам невозможно крепить сетчатый имплант, а грыжу нельзя ушить. Накопленный сотрудниками отделения опыт позволил нам благополучно выполнить операцию в такой непростой ситуации", – сказал хирург-герниолог хирургического отделения № 2 ГКБ Александр Сидельцев.

Операция прошла успешна, осложнений в послеоперационный период не было.

Ранее врачи ГКБ № 15 имени О. М. Филатова спасли 60-летнего пациента с кардиогенным шоком. У пациента наблюдалась заторможенность, его кожа была бледной и холодной на ощупь. Врачи решили сначала насытить кровь кислородом, а потом стабилизировали его состояние. Лишь затем они смогли выполнить операцию коронарного стентирования, восстановив проходимость артерий.

