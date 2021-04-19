Доклинические испытания кожного теста на иммунитет к COVID-19 начались в России

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
В России разработали универсальный кожный тест для выявления иммунитета к коронавирусу COVID-19, рассказала руководитель Роспотребнадзора Анна Попова. Она уточнила, что благодаря новой разработке больше не нужно будет брать кровь из вены.
Попова рассказала, что работа над тестом велась в Санкт-Петербургском НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера.
"Это предложение, мы очень рассчитываем, что оно будет успешным. Мы начали уже доклинические исследования, (дальше. – Прим. ред.) клиника, и мы очень надеемся, что к осени у нас будет вот такой универсальный достаточно инструмент", – приводит слова главы Роспотребнадзора ТАСС.
Ранее сообщалось, что в России зарегистрировали первый экспресс-тест для обнаружения вируснейтрализующих антител после вакцинации от коронавируса. Для теста, построенного на методе иммунохроматографического анализа, нужна капля крови. Результат с достоверностью 96% определится через 15 минут.
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