В РФ удалось избежать взрывного роста числа больных в период пандемии – Мишустин

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

В России удалось избежать взрывного роста числа больных и снизить нагрузку на медорганизации в период пандемии, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в видеообращении к участникам расширенного заседания коллегии министерства здравоохранения.

По его словам, благодаря новым разработкам в медицине ситуация с коронавирусом постепенно стабилизируется.

В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 4 675 153 случая коронавирусной инфекции в 85 регионах. Наименьший темп прироста зафиксирован в Ненецком автономном округе, Чукотском автономном округе – 0%, Республике Тыва – 0,01%, Магаданской области, Еврейской автономной области – 0,02%.

За последние сутки подтверждено 398 смертей, за весь период по стране умерли 104 398 человек. За минувшие 24 часа выписано по выздоровлении 10 225 человек, за все время – 4 301 448.

Ранее Владимир Путин призвал вакцинироваться от коронавируса тех граждан, которые уже перенесли COVID-19.