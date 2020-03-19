В Госдуме поддержали идею разрешить врачам ставить диагноз через интернет

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Член комитета Госдумы по охране здоровья Татьяна Соломатина в ходе диалога с Москвой 24 заявила о необходимости разрешить врачам ставить диагнозы пациентам дистанционно в самое ближайшее время. По ее мнению, это позволит снять нагрузку с медицинских работников.

Соломатина отметила, что, когда законопроект о телемедицине только вносился на рассмотрение, первичной задачей была прямая консультация врача, но сейчас на фоне пандемии коронавируса данная инициатива крайне необходима.

Депутат считает, что это позволит врачам своевременно определить, нужна ли больному срочная медицинская помощь или можно ограничиться лечением в домашних условиях.

"Врачи смогут в удаленном доступе дать хотя бы консультацию о том, что нужно делать и какие меры предпринять в рамках того, что необходимо. Или доктор решит, что нужно вызывать скорую помощь и госпитализировать человека", – заявила Соломатина.

Соломатина заявила, что инициатива сможет предотвратить распространение вируса, так как люди не будут массово посещать медицинские учреждения. Она также отметила, что на данный момент в регионах медики физически не справляются с объемом обращений.

"Врачей сейчас не хватает. Мы не можем закрыть полностью на 100% все запросы. В этой ситуации это был бы выход", – резюмировала депутат.

Ранее правительству в связи с распространением коронавируса предложили ускорить принятие поправок, разрешающих врачам в рамках телемедицины дистанционно назначать лечение и ставить диагнозы.

Поправки в закон "Об основах охраны здоровья" разработали в Совете по развитию цифровой экономики еще в феврале. Согласно действующему закону, врачам в РФ разрешается проводить медицинские консультации онлайн, однако ставить диагнозы и назначать лечение нельзя. Новая же инициатива предлагает снять запрет на проведение дистанционных медосмотров, которые можно будет проводить с помощью телемедицины.

В России в настоящий момент зафиксировали 147 случаев заражения коронавирусом. Всего в мире численность инфицированных превысила 200 тысяч человек. COVID-19 затронул граждан 165 стран.

