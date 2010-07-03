Стали известны самые распространенные детские заболевания в России

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Сотрудники Росстата выяснили, какие заболевания чаще всего выявляют у детей от нуля до 14 лет в России, передает RT.
По данным за 2017 год, самыми распространенными стали болезни органов дыхания. От гриппа, ОРВИ и пневмонии пострадали более 30 миллионов детей.
Следом идут травмы, отравления и другие внешние причины. С ними к врачам обратились около 2,6 миллиона маленьких пациентов.
Чуть реже у детей находили инфекционные и паразитарные заболевания, болезни кожи, подкожной клетчатки и заболевания органов пищеварения. С подобными проблемами сталкивались порядка 1,6–1,7 миллиона детей.
А вот развитие доброкачественных и злокачественных опухолей органов и тканей диагностировали у 121,4 тысячи пациентов. При этом заболевание не попало в десятку самых распространенных.
До 23 марта в столичных больницах проходят дни открытых дверей. В рамках мероприятий горожане узнают о профилактике заболеваний и укреплении здоровья детей.
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