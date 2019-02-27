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12:33

Москвичам расскажут о профилактике инфарктов и детских прививках

медицина

12:33

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Дни открытых дверей пройдут в московских больницах с 1 по 23 марта. Об этом сообщает официальный портал мэра и правительства столицы.

В рамках проекта "Входите, открыто!" горожане смогут посетить лекции, пройти бесплатные обследования и получить консультации врачей. Всего запланировано более 200 мероприятий.

О том, как ухаживать за телом в период беременности в первый день весны расскажут на лекции из цикла "Школа материнства". Сбор участников в 14:00 в больнице № 67 имени Ворохобова.

А 6 марта в больнице № 15 имени Филатова акушеры-гинекологи объяснят, как рассчитать сроки родов. Специалисты также расскажут, как будущим матерям нужно вести себя, чтобы облегчить процесс рождения ребенка. Занятие пройдет с 10:00 до 12:00.

Тем временем в гинекологическом отделении больницы № 51 1 марта в 14:00 состоится лекция о миоме матки. Слушатели узнают о причинах заболевания и современных методах лечения.

Родители, которые интересуются вопросами здоровья детей, но не имеют возможности прийти на лекцию, смогут пообщаться в Сети с врачами детской больницы имени Башляевой. Онлайн-консультации специалистов запланированы на 4 марта. Давать рекомендации медики будут в течение всего дня.

В Морозовской детской больнице 17 марта приемы проведут хирург, оториноларинголог и травматолог. Желающим попасть к специалистам нужно взять с собой ксерокопии полиса ОМС и свидетельства о рождении ребенка.

Лекция "Все о профилактических прививках. Календарь прививок у детей раннего возраста. Показания. Противопоказания" 21 марта с 13:30 до 14:30 пройдет в ГКБ № 17. На все вопросы ответит педиатр Сергей Кожевников.

Сотрудники ГКБ № 68 имени Демихова 1 марта уделят внимание профилактике инфарктов и инсультов. Начало встречи в 15:00.

А 12 марта посетителям Московского городского научно-практического центра борьбы с туберкулезом с 13:00 до 14:00 расскажут о мерах профилактики этого заболевания.

В ГКБ № 52, в преддверии Всемирного дня почки, главный нефролог столичного департамента здравоохранения Олег Котенко прочтет тематическую лекцию. Вход на мероприятие, которое состоится 14 марта, свободный.

Подробнее узнать о запланированных приемах и лекциях можно, изучив расписание мероприятий.

В феврале столичные больницы уже открывали свои двери для горожан. Мероприятия приурочили ко Всемирному дню борьбы с раком.

медицина

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