Темы дня

Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Московская электронная школа
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Московская электронная школа
Форма поиска по сайту

Часто ищут

08:11

Дни открытых дверей пройдут в больницах Москвы

медицина

08:11

Поделиться в социальных сетях:

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Столичные медучреждения в феврале проведут дни открытых дверей. Об этом сообщает официальный портал мэра и правительства Москвы.

Жители города смогут получить консультации и пройти бесплатные обследования в рамках проекта "Входите, открыто!" департамента здравоохранения Москвы.

Глава ведомства Алексей Хрипун отметил, что москвичей также ждут занятия в школах для молодых родителей и экскурсии по родильным домам. По его словам, дни открытых дверей приурочены ко Всемирному дню борьбы с раком.

"Все желающие смогут проверить состояние своего здоровья и получить необходимую медицинскую помощь при обнаружении первых признаков заболевания", – пояснил Хрипун.

В акции участвуют ГКБ № 29 имени Баумана, ГКБ № 68 имени Демихова, ГКБ № 67 имени Ворохобова, ГКБ имени Кончаловского, Научно-практический центр детской психоневрологии и другие учреждения.

Ранее столичному роддому №40 присвоили международный статус "Больница, доброжелательная к ребенку" ВОЗ и ЮНИСЕФ. За прошлый год в больнице родились более четырех тысяч малышей.

"Специальный репортаж": "входите, открыто"

медицина

Поделиться в социальных сетях:

© 2012 – 2018

Настройки телеэфира

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика