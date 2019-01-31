Дни открытых дверей пройдут в больницах Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Столичные медучреждения в феврале проведут дни открытых дверей. Об этом сообщает официальный портал мэра и правительства Москвы.

Жители города смогут получить консультации и пройти бесплатные обследования в рамках проекта "Входите, открыто!" департамента здравоохранения Москвы.

Глава ведомства Алексей Хрипун отметил, что москвичей также ждут занятия в школах для молодых родителей и экскурсии по родильным домам. По его словам, дни открытых дверей приурочены ко Всемирному дню борьбы с раком.

"Все желающие смогут проверить состояние своего здоровья и получить необходимую медицинскую помощь при обнаружении первых признаков заболевания", – пояснил Хрипун.

В акции участвуют ГКБ № 29 имени Баумана, ГКБ № 68 имени Демихова, ГКБ № 67 имени Ворохобова, ГКБ имени Кончаловского, Научно-практический центр детской психоневрологии и другие учреждения.

Ранее столичному роддому №40 присвоили международный статус "Больница, доброжелательная к ребенку" ВОЗ и ЮНИСЕФ. За прошлый год в больнице родились более четырех тысяч малышей.

