Московские ветеринары спасли пса, проглотившего пластиковые пакеты

Фото: телеграм-канал "Моя Ветклиника"

Московские ветеринары спасли пса по кличке Луи, который проглотил пластиковые пакеты. Об этом сообщается в телеграм-канале Московского объединения ветеринарии.

Как указано в публикации, собака была апатичной и отказывалась от еды и общения. Поставить диагноз животному сразу не получилось, хозяева побывали в нескольких клиниках, прежде чем в желудке обнаружили инородное тело.

У пса вызвали медикаментозную рвоту, после чего вышло большое количество кусков пластиковых пакетов. Желудок очистился, однако состояние пациента не улучшилось.

Тогда владельцы обратились к эндоскописту Анне Шатковской, работающей в Тушинской ветклинике. В течение 2,5 часа врачи с помощью эндоскопа вытаскивали из брюшной полости Луи кусочки пакетов.

"Брюхо Луи было полностью забито кусками пакета, невидимыми на УЗИ", – уточняется в сообщении.

После успешной процедуры животное пошло на поправку.

Ранее ветеринары Красногвардейской клиники спасли 1,5-годовалого мейн-куна по кличке Ватсон, который проглотил кусок пробкового детского коврика. Предмет извлек хирург Дмитрий Абызов. Он был удивлен, так как вещь в желудке кота находилась около месяца.