В Москве открылся девятый специализированный центр инсультной сети

Фото: ТАСС/Анатолий Семехин
В Москве на базе ГКБ имени С.С. Юдина открылся девятый специализированный центр инсультной сети. В больнице уже начали проводить экстренные операции по удалению тромбов в сосудах головного мозга.
"Главная задача таких отделений заключается в том, чтобы максимально быстро обеспечить удаление тромба из крупных мозговых артерий. В таких случаях счет идет в буквальном смысле на минуты. Включение в инсультную сеть еще одной клиники позволяет нам оптимальным образом выстроить схему доставки пациента с тяжелым инсультом к месту оказания медицинской помощи. С помощью тромбоэкстраций уже спасены жизни сотен пациентов", – рассказал руководитель столичного департамента здравоохранения Алексей Хрипун, передает портал мэра и правительства Москвы.
Он также отметил, что, кроме инсультной сети, в городе действует и инфарктная сеть. В проект входят региональные сосудистые центры, созданные на базе 29 многопрофильных стационаров. Благодаря работе этих проектов смертность от инфарктов и инсультов в Москве сократилась более чем в три раза за последние пять лет.
В начале года Сергей Собянин сообщил о том, что в столице завершено создание сети центров для лечения сердечно-сосудистых заболеваний. Благодаря этому, отметил мэр, продолжительность жизни жителей столицы увеличилась до 77 лет. Этот показатель стал сравним с лондонским и парижским.
Все городские медицинские учреждения оснащены первоклассной аппаратурой, которая помогает оперативно провести диагностику и оказать помощь в кратчайшие сроки. Растет объем оказания высокотехнологичной медпомощи. Подобных операций пациенты ожидают 15 дней – в два раза меньше, чем шесть лет назад.
Ранее сообщалось, что инсультная сеть в Москве с начала 2017 года и включает в себя 29 сосудистых центров, в том числе восемь отделений на базе стационаров. За это время врачи провели уже более 250 операций.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: