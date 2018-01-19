В Москве открылся девятый специализированный центр инсультной сети

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В Москве на базе ГКБ имени С.С. Юдина открылся девятый специализированный центр инсультной сети. В больнице уже начали проводить экстренные операции по удалению тромбов в сосудах головного мозга.

"Главная задача таких отделений заключается в том, чтобы максимально быстро обеспечить удаление тромба из крупных мозговых артерий. В таких случаях счет идет в буквальном смысле на минуты. Включение в инсультную сеть еще одной клиники позволяет нам оптимальным образом выстроить схему доставки пациента с тяжелым инсультом к месту оказания медицинской помощи. С помощью тромбоэкстраций уже спасены жизни сотен пациентов", – рассказал руководитель столичного департамента здравоохранения Алексей Хрипун, передает портал мэра и правительства Москвы.

Он также отметил, что, кроме инсультной сети, в городе действует и инфарктная сеть. В проект входят региональные сосудистые центры, созданные на базе 29 многопрофильных стационаров. Благодаря работе этих проектов смертность от инфарктов и инсультов в Москве сократилась более чем в три раза за последние пять лет.

В начале года Сергей Собянин сообщил о том, что в столице завершено создание сети центров для лечения сердечно-сосудистых заболеваний. Благодаря этому, отметил мэр, продолжительность жизни жителей столицы увеличилась до 77 лет. Этот показатель стал сравним с лондонским и парижским.

Все городские медицинские учреждения оснащены первоклассной аппаратурой, которая помогает оперативно провести диагностику и оказать помощь в кратчайшие сроки. Растет объем оказания высокотехнологичной медпомощи. Подобных операций пациенты ожидают 15 дней – в два раза меньше, чем шесть лет назад.

Ранее сообщалось, что инсультная сеть в Москве с начала 2017 года и включает в себя 29 сосудистых центров, в том числе восемь отделений на базе стационаров. За это время врачи провели уже более 250 операций.