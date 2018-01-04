Собянин объявил о завершении создания сети сосудистых центров в столице

4 января, 17:24
Фото: ТАСС/Владимир Смирнов
Создание сети центров для лечения сердечно-сосудистых заболеваний завершено в столице, сообщил Сергей Собянин в своем микроблоге в Twitter.
"В прошлом году мы завершили создание сети сосудистых центров. Благодаря им снизилась больничная смертность от инсультов и инфарктов. Оснастили большинство клиник современным оборудованием", – написал мэр.
Продолжительность жизни жителей столицы увеличилась до 77 лет, добавил он. Этот показатель стал сравним с лондонским и парижским.
Как отмечается на портале мэра и правительства Москвы, все городские медицинские учреждения оснащены первоклассной аппаратурой, которая помогает оперативно провести диагностику и оказать помощь в кратчайшие сроки. Растет объем оказания высокотехнологичной медпомощи. Подобных операций пациенты ожидают 15 дней – в два раза меньше, чем шесть лет назад.
Ранее сообщалось, что инсультная сеть в Москве с начала 2017 года и включает в себя 29 сосудистых центров, в том числе восемь отделений на базе стационаров. За это время врачи провели уже более 250 операций.
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