В Москве пациенты ответили на вопросы чат-бота перед встречей с врачом более 1,4 млн раз

Фото: портал мэра и правительства Москвы

С помощью специального чат-бота столичные пациенты ответили на вопросы о своем самочувствии перед встречей с врачом более 1,4 миллиона раз. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

Замглавы Депздрава Илья Тыров рассказал, что чат-бот помогает собирать жалобы пациентов на здоровье перед встречей с хирургом, терапевтом, гинекологом, оториноларингологом, офтальмологом, педиатром. Сервис задает пользователю определенные вопросы, ответы на которые после передает специалисту. Врач же на приеме сможет больше времени уделить диагностике и лечению, отметил Тыров.

Чат-бот встроен в сервис записи на прием единой цифровой платформы московского здравоохранения. Сразу после записи на прием пациент получает смс-сообщение или уведомление со ссылкой на опрос. После с помощью бота можно будет внести данные о перенесенных травмах, операциях, аллергиях, принимаемых лекарствах или патологиях в электронную медкарту.

Ранее заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, что в столице завершили разработку клиентских путей – алгоритмов оказания онкологической помощи. По ее словам, там прописали необходимые приемы специалистов, перечень исследований и сроки их исполнения. Этапы диагностики и лечения разработали с учетом федеральных клинических рекомендаций.



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