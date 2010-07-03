Врач рассказал об опасности выпяченного живота

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Традиционно причиной висящего живота считают переедание, но это не всегда так. Основной причиной торчащего живота является опущение внутренних органов, рассказал врач-остеопат Владимир Животов. Об этом сообщает сайт "Аргументы и факты".

Специалист отметил, что положение внутренних органов определяется двумя факторами: внутренним и внешним.

"Внутренний фактор (основной) – это связки, подвешивающие внутренности к задней стенке брюшной полости, прежде всего к позвоночнику. Воздействовать на них самостоятельно человек может только при помощи специальных упражнений. Внешний фактор – мышцы передней брюшной стенки и тазового дна. Поддерживать их в хорошем состоянии может каждый путем выполнения специальных упражнений на пресс", – сказал Животов.

По его словам, может быть несколько причин опущения внутренних органов. Среди них травма копчика, поднятие тяжестей, беременность, роды, а также прыжки на батуте.

Специалист отметил, что внутренности, которые сместились вниз, сдавливают сосуды малого таза, мочевой пузырь, половые органы, прямую кишку, затрудняя их функцию.

Животов подчеркнул, что, при подозрении на опущение органов, нужно обратиться к специалисту, который вернет органы в исходное положение.

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