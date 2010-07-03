Врач рассказал об опасности выпяченного живота

Фото: depositphotos/Wavebreakmedia
Традиционно причиной висящего живота считают переедание, но это не всегда так. Основной причиной торчащего живота является опущение внутренних органов, рассказал врач-остеопат Владимир Животов. Об этом сообщает сайт "Аргументы и факты".
Специалист отметил, что положение внутренних органов определяется двумя факторами: внутренним и внешним.
"Внутренний фактор (основной) – это связки, подвешивающие внутренности к задней стенке брюшной полости, прежде всего к позвоночнику. Воздействовать на них самостоятельно человек может только при помощи специальных упражнений. Внешний фактор – мышцы передней брюшной стенки и тазового дна. Поддерживать их в хорошем состоянии может каждый путем выполнения специальных упражнений на пресс", – сказал Животов.
По его словам, может быть несколько причин опущения внутренних органов. Среди них травма копчика, поднятие тяжестей, беременность, роды, а также прыжки на батуте.
Специалист отметил, что внутренности, которые сместились вниз, сдавливают сосуды малого таза, мочевой пузырь, половые органы, прямую кишку, затрудняя их функцию.
Животов подчеркнул, что, при подозрении на опущение органов, нужно обратиться к специалисту, который вернет органы в исходное положение.
Ранее сообщалось, что россияне стали больше закупаться в магазинах спортивного питания. Средний чек по сравнению с прошлогодним вырос на 6% и составил 1,6 тысячи рублей. Продажи товаров же увеличились только на 1,8%. Популярнее всего стали батончики – их стали покупать на 7% чаще, несмотря на подорожание. Востребованными остаются витамины и БАДы, продажи которых поднялись на 2%. Спортивные напитки подорожали на 2%, а продажи выросли на 3%.
Летом Роспотребнадзор заявил, что собирается ввести обязательную маркировку на биологически активные добавки, спортивное питание и питьевую воду. Письмо с инициативой направили в Минпромторг.
Необходимость нововведения связана с распространением фальсифицированной и контрафактной продукции. Маркировка поможет сократить ее объемы. Оператор системы маркировки Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ) технологически готов заняться этим.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: