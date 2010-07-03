Россияне стали больше тратиться на спортивное питание

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Россияне стали больше закупаться в магазинах спортивного питания, сообщает News.ru.

Средний чек по сравнению с прошлогодним вырос на 6% и составил 1,6 тысячи рублей. Продажи товаров же увеличились только на 1,8%.

Популярнее всего стали батончики – их стали покупать на 7% чаще, несмотря на подорожание. Востребованными остаются витамины и БАДы, продажи которых поднялись на 2%. Спортивные напитки подорожали на 2%, а продажи выросли на 3%.

Менее интересным оказался протеин. Показатели по нему не изменились с 2018 года, цена поднялась на 2%. Меньше всего покупатели заинтересованы в приобретении коллагена, однако его продажи и цена выросли.

Пик продаж в магазинах спортивного питания приходится на конец зимы – начало весны. Летом они идут на спад, что эксперты объясняют сезонностью.

Летом Роспотребнадзор заявил, что собирается ввести обязательную маркировку на биологически активные добавки, спортивное питание и питьевую воду. Письмо с инициативой направили в Минпромторг.

Необходимость нововведения связана с распространением фальсифицированной и контрафактной продукции. Маркировка поможет сократить ее объемы. Оператор системы маркировки Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ) технологически готов заняться этим.