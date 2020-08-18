Выездные врачебные бригады для региональных больниц предложили создать в Госдуме

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Систему подготовки выездных врачебных бригад предложил создать лидер партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов. В каждую такую бригаду должны входить специалисты из крупных регионов страны, имеющие опыт работы с больными COVID-19. Об этом сообщает Агентство "Москва".
"Сегодня эти бригады должны усилить региональные больницы курортных регионов. В летний период прикомандированные врачи должны находиться в Краснодарском крае, в Крыму, в Калининградской области. Зимой – на крупнейших российских горнолыжных курортах", – заявил Миронов.
По его словам, этим летом из-за закрытия международных границ российские курорты переполнены туристами. В связи с этим наблюдается отсутствие масок у отдыхающих и несоблюдение ими безопасной дистанции.
"Неслучайно специалисты уже начали подсчитывать, сколько человек в среднем может заразить коронавирусом один отдыхающий за время пребывания на море и по дороге домой. Я не исключаю, что осенью в регионах из-за коронавируса начнутся проблемы", – обеспокоен парламентарий.
По мнению Миронова, врачебные бригады должны состоять из столичных специалистов. При этом финансирование работы таких бригад должно быть из федерального бюджета, а значит, Минздраву необходимо учесть этот факт при подготовке проекта бюджета на следующий год.
"Столичные бригады уже ездят по Северо-Кавказским регионам, консультируют местных врачей, корректируют лечение и сами оказывают всю необходимую помощь пациентам. Неслучайно одну из таки бригад возглавил главврач "Коммунарки" Денис Проценко. Накопленный опыт нужно использовать для медиков курортных регионов", – заключил Сергей Миронов.
Ранее стало известно, что 53-ю бригаду столичной скорой помощи оснастят капнографами. Они позволяют определять эффективность работы легких пациента.
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