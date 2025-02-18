OC: в Китае медики нашли 5 контактных линз в глазу пациентки

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В Китае врачи нашли пять контактных линз в глазу пациентки. Об этом сообщает Oddity Central.

По данным портала, женщина обратилась за медицинской помощью, чтобы вылечить атрофию жировой ткани на одной из сторон лица, которая привела к асимметрии. Врачи запланировали аутологичную жировую пластику, в процессе которой они могли бы воссоздать объем возле левого глаза пациентки.

В ходе операции медики нашли за глазным яблоком пять контактных линз. Выяснилось, что женщина носила линзы уже несколько лет и в последние месяцы заметила пропажу нескольких штук. Она думала, что линзы просто выпали, а не оставались внутри.

Атрофия создала достаточно места, чтобы линзы могли запасть без видимых признаков. По словам специалистов, это первый зарегистрированный случай, когда несколько контактных линз были найдены внутри слизистой оболочки глаза.

"К счастью, у пациентки не возникло осложнений, таких как повреждение роговицы или инфекция, но если бы линзы оставались там дольше, риски могли бы значительно возрасти", – рассказали врачи.

Ранее китаец перенес сердечный приступ, ожидая поезд на железнодорожной станции в Чанше. Работники вокзала и медик из местной больницы быстро оказали ему помощь. Потерпевший пришел в сознание через 20 минут, однако он сразу сказал, что спешит на работу, поэтому ему необходимо сесть на поезд.

Кроме того, он заявил врачу, что у него нет причин для госпитализации. Но врачи настояли на поездке в больницу, объяснив, что он мог травмироваться из-за падения.