Вирусолог заявил, что пока рано говорить о прохождении пика пандемии в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

По мнению доктора биологических наук Алексея Аграновского, только через два месяца можно будет с уверенностью сказать о том, что пик пандемии коронавируса в Москве был пройден. Об этом он рассказал в беседе с Москвой 24.

Ранее ученые из СПбГУ заявили, что пик волны пандемии COVID-19 в Москве был пройден во вторник, 15 декабря. Такой вывод они сделали с помощью разработанной ими математической модели прогнозирования распространения инфекции. Также, по их расчетам, 17 декабря наивысшей точки достигнет Санкт-Петербург, а в целом по России пик настанет 21–22 декабря.

"Об этом говорить рано. Рассуждения о пиках и такого рода прогнозы – они преждевременны. Это вещи, которые мы сможем узнать только спустя какое-то время. А будет пик или нет – это сказать еще труднее. Это менее точно, чем прогноз погоды. При всем уважением к моделям прогнозирования, это важный инструмент, но я осознаю их несовершенство", – заявил Аграновский.

По его словам, говорить о прохождении пика пандемии как в столице, так и в России и в мире можно будет только постфактум. "Должно пройти месяца два. Два месяца стабильного снижения прироста заболевших. Вот тогда я был бы спокоен и с уверенностью сказал бы, что пик пройден", – отметил доктор наук.

За последние сутки в России выявили 28 214 новых случаев коронавируса в 85 регионах. В 5 239 (18,6%) из них заболевание протекало без клинических проявлений. Сообщается, что на Москву пришлось 6 711 случаев, на Санкт-Петербург – 3 763, на Московскую область – 1 471.

Ранее Сергей Собянин заявил, что рост заболеваемости коронавирусной инфекцией в Москве не является "взрывным". По его словам, число пациентов с COVID-19 в больницах стабильно уже 1,5 месяца и медицинская система справляется с потоком заболевших.